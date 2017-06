Door Sander van Voorst, donderdag 1 juni 2017 12:24, 9 reacties • Feedback

De beveiligingsonderzoekers die onlangs een crowdfundingcampagne startten om de Shadowbrokers-dump van juni te kopen, hebben de actie stilgelegd. Het was de bedoeling om de dump te onderzoeken op beveiligingslekken en deze te melden aan fabrikanten.

Beide onderzoekers, Hacker Fantastic en x0rz, hebben een eigen verklaring gepubliceerd waarin zij uitleg over de beslissing geven. Zij laten weten dat er juridische redenen waren om te stoppen met de campagne. Hacker Fantastic, die in werkelijkheid Matthew Hickey heet en medeoprichter is van het beveiligingsbedrijf Hacker House, schrijft: "Als je ooit een advocaat in een telefoon wilt horen schreeuwen, dan moet je hem vertellen dat je een publieke crowdfundingdactie voor cyberwapens bent gestart."

Ook collega's en vrienden van Hickey die werkzaam zijn bij opsporingsdiensten zouden hem hebben gewaarschuwd zijn plannen neer te leggen. Hoewel de beveiligingscommunity door ethische en juridische bezwaren verdeeld was over de campagne, meldt Hickey dat hij het nog steeds een goed vindt om de dump te kopen en eventuele lekken op een verantwoordelijke manier te melden. Ook onderzoeker x0rz schrijft dat hij zich terugtrekt om juridische redenen.

De Patreon-campagne was bedoeld om 25.000 dollar op te halen en daarmee de Shadowbrokers-dump te kopen die in juni wordt gepubliceerd. Het is niet duidelijk wat de inhoud daarvan zal zijn, al heeft de groepering eerder enkele hints gegeven.