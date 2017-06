Door Sander van Voorst, donderdag 1 juni 2017 11:35, 15 reacties • Feedback

Authenticatiedienstverlener OneLogin heeft zijn klanten gewaarschuwd voor een datalek dat zijn klanten in de VS treft. Op een ondersteuningspagina heeft de mededeling echter een andere inhoud en blijkt dat de mogelijkheid tot decryptie van versleutelde gegevens bestaat.

De ondersteuningspagina is alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers, schrijft The Register. De site heeft de waarschuwing op de betreffende pagina ingezien en meldt dat de inhoud daarvan verschilt met de publieke mededeling van OneLogin. Daarin schrijft het bedrijf dat er 'onbevoegde toegang is verkregen tot gegevens van klanten in de Amerikaanse dataregio'.

De strekking van de ondersteuningspagina is anders. Daar laat het bedrijf weten: "Alle klanten die gebruikmaken van onze Amerikaanse datacenters zijn getroffen. Klantgegevens zijn gestolen, inclusief de mogelijkheid om versleutelde gegevens te ontsleutelen." Het bedrijf maakt niet bekend om wat voor gegevens het precies gaat.

OneLogin beveelt klanten aan om verschillende maatregelen te nemen. Daaronder is het opnieuw instellen van wachtwoorden, het opnieuw aanmaken van tokens, het verwijderen van geheimen die zijn opgeslagen in beveiligde notities en het aanmaken van nieuwe certificaten. In een e-mail aan klanten, die door Tweakers is ingezien, laat het bedrijf weten dat het geen nadere details over het datalek kan geven vanwege samenwerking met opsporingsdiensten. In de mail schrijft de dienst dat 'gegevens mogelijk zijn buitgemaakt'.

OneLogin is een Amerikaans bedrijf dat diensten levert op het gebied van single sign on en identiteitsmanagement. Klanten zijn bedrijven als Zendesk, Pandora en Dropbox.