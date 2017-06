Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 11:26, 27 reacties • Feedback

Submitter: Sonicfreak

Sega brengt de 2d-game Sonic Mania half augustus uit. Dat heeft de uitgever bekendgemaakt in een trailer. De pre-orders voor de game zijn al begonnen. De game komt uit op pc en alle grote consoleplatforms.

Het bedrijf belooft dat Sonic Mania zowel gemoderniseerde versies van oude levels als volledig nieuwe levels bevat. Datzelfde geldt voor de eindbazen in de game. Sega grijpt hiervoor terug op Sonic 1, 2, CD, 3 en Knuckles. Spelers kunnen spelen als Sonic, Tails en Knuckles.

De game wordt ontwikkeld door Sega of America in samenwerking met PagodaWest Games. Ook Christian Whitehead en Simon Thomley, twee onafhankelijke ontwikkelaars die in het verleden aan Sonic-remasters hebben gewerkt, zijn van de partij. Sonic Mania komt 15 augustus uit voor pc, Xbox One, PS4 en Nintendo Switch. De game kost 17,99 euro.