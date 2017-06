Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 10:59, 3 reacties • Feedback

Het Nederlandse bedrijf Hardt Global Mobility dat voortkomt uit een project van Delftse studenten gaat eind dit jaar beginnen met testen van een capsule in een testbuis voor het hyperloopsysteem. Over vier jaar wil het bedrijf beginnen met de bouw van de eerste lijn tussen twee steden.

De testbuis met een doorsnede van 3,2 meter is dertig meter lang en vormt de plek voor de eerste test. Daarna moet een nieuwe, grotere testbuis met wissels volgen, zegt oprichter Tim Houter tegen De Volkskrant. Houter denkt dat de hyperloop vertakkingen moet hebben als afslagen van een snelweg.

Hardt Global Mobility wil dat de hyperloops buiten de stad boven de grond gaan lopen en in steden onder grond duiken. De bedoeling is niet alleen dat de hyperloop steden gaat verbinden, maar ook kan zorgen voor snel forenzenvervoer.

Het Nederlandse bedrijf kreeg afgelopen tijd onder meer een investering van de NS. Hardt Global Mobility komt voort uit het studententeam van de TU Delft dat meedeed aan de hyperloop-competitie van SpaceX en het eerste onderdeel wist te winnen. Het bedrijf kreeg van de NS een investering van 300.000 euro.

Wereldwijd zijn verschillende bedrijven bezig met het ontwikkelen van hyperlooptechnologie en het opzetten van testfaciliteiten. Hyperloop Transportation gaat een testlocatie opzetten in Frankrijk en Hyperloop One werkt aan een testbuis in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada.