donderdag 1 juni 2017

De ontwikkelaar van Arma en DayZ, Bohemia Interactive, brengt op 22 juni de tactische fps-shooter Argo uit via Steam en de Bohemia Store. De game zal geheel gratis te spelen zijn en bevat geen microtransacties.

Spelers die de ontwikkelaars willen steunen kunnen vrijwillig voor 10 euro een optionele dlc via Steam downloaden. Dit pakket bevat een aantal extra's zoals veertien exclusieve animaties en een bundel van een twintigtal unieke items zoals hoofddeksels en rugzakken. Daarnaast worden de namen van de gamers die de dlc hebben aangeschaft gemarkeerd op de scoreborden en krijgen zij exclusief toegang tot premiumservers. Dat heeft ontwikkelaar Bohemia Interactive bekendgemaakt.

Argo werd vorig jaar aangekondigd onder de naam Project Argo en was in feite een speelbaar prototype en een mod voor Arma 3. Argo kenmerkt zich door tactische gevechten tussen twee teams van vijf huurlingen. Er zijn drie gamemodi: Link, Raid en Clash. Dit zijn standaardmodi die veelal in shooters te vinden zijn, waarbij spelers controlepunten moeten innemen of een bepaald doelwit moeten aanvallen of verdedigen. Daarnaast is er een co-opmodus, Combat Patrol, waarbij maximaal tien spelers het moeten opnemen tegen de ai. Ook zal de 3D Scenario Editor uit Arma 3 beschikbaar zijn.

De game speelt in een setting die sterk lijkt op die uit Arma 3. Arma heette voorheen Operation Flashpoint: Cold War Crisis, dat uitkwam op 22 juni 2001. Argo speelt zich af op het fictionele eiland Malden, wat ook de setting was van het originele Arma. Volgens de maker zal het tempo van de gameplay wel een stukje hoger liggen dan in Arma het geval was. De volledige map van dit eiland, 62 vierkante kilometer groot, zal op 22 juni ook los beschikbaar komen als dlc voor Arma 3.