Amsterdamse tak Bohemia Interactive maakt Laws of War-dlc voor ArmA 3

De Tsjechische ontwikkelaar Bohemia Interactive heeft sinds enige tijd een dependance in Amsterdam en die tak van het bedrijf werkt aan Laws of War, een uitbreiding voor Bohemia's tactische shooter ArmA 3. De uitbreiding draait om de humanitaire kant van een oorlog.

In Laws of War krijgen spelers de kans om de oorlog in de Republic of Altis & Stratis van een heel andere kant te bekijken. Bohemia Interactive voegt in de uitbreiding een nieuwe factie toe aan de game, het International Development & Aid Project, ofwel IDAP. Spelers kunnen als medewerker van IDAP meemaken hoe de nasleep van de oorlog is. In de mini-campagne die in de uitbreiding is opgenomen, is de speler belast met het opruimen van de vele mijnen die achtergelaten zijn. In die rol heeft de speler beschikking over verschillende voertuigen, maar ook over een Utility & Demining Drone. Verder is een APERS Mine Dispenser beschikbaar en zijn er verschillende soorten beschermende kledingstukken.

Tegelijk met de uitbreiding krijgt ArmA 3 een patch die nog meer voorwerpen aan de game toevoegt die met een andere kant van de oorlog te maken hebben. Zo kunnen spelers gebruikmaken van voedselpakketten, waterflessen, dekens, veldbedden en testen. Ook is er de optie om zelfgemaakte folders uit te strooien. De game wordt uitgebreid met twee scenario's: Showcase Laws of War en Faction Showcase IDAP. Laws of War wordt gemaakt door de Amterdamse dependance van Bohemia Interactive en is begin september beschikbaar. De dlc is voor 10 euro via Steam verkrijgbaar.