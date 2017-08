Ontwikkelaar brengt hdr+-functie van Pixel-smartphones naar andere telefoons

Een ontwikkelaar heeft een aangepaste versie van de Google Camera-app gemaakt, die de hdr+-functie van de Pixel-smartphones beschikbaar maakt op andere toestellen. Het werkt alleen op smartphones met een Snapdragon 820, 821 of 835.

Om gebruik te kunnen maken van de hdr+-functionaliteit is de Hexagon 680 image signal processor nodig, die in de genoemde socs zit. De Google Camera-app van de Pixel-telefoons is al langer los te downloaden voor andere toestellen, maar de hdr+-functionaliteit werkte tot nu toe alleen bij Pixel-smartphones. Een Oekraïense ontwikkelaar genaamd B-S-G heeft een aangepaste versie van de Google Camera 4.4-apk gemaakt, die hdr+ op andere smartphones beschikbaar maakt. Het bestand is bij XDA-Developers te downloaden.

Google gebruikt een eigen algoritme voor het maken van hdr-foto's op zijn Pixel-toestellen. De camera's van de smartphones staan bekend om hun goede fotokwaliteit en dat is mede te danken aan het hdr+-algoritme. Bij het inschakelen van de functie wordt eerst de foto gemaakt en wordt daarna de hdr+-bewerking toegepast. De hdr-bewerking moet zorgen voor een hoog dynamisch bereik, waardoor zowel donkere als lichte delen in beeld goed worden weergegeven.

Tweakers heeft de functionaliteit met succes getest op een LG G6. In onderstaande galerij zijn links de foto's geplaatst die gemaakt zijn met de door LG meegeleverde camera-app op de G6, met hdr ingeschakeld. Rechts staan de foto's die met de aangepaste Google Camera-app zijn gemaakt, met hdr+ ingeschakeld.