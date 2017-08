Bloomberg: Angry Birds-maker Rovio werkt aan beursgang

Rovio, het Finse bedrijf achter de Angry Birds-games, wil volgens het persbureau Bloomberg binnenkort naar de beurs. Daar kan de onderneming volgens insiders ongeveer 400 miljoen dollar ophalen, omgerekend 338 miljoen euro.

Bloomberg schrijft dat de beursgang al volgende maand zou kunnen plaatsvinden. De stap zou het bedrijf een totale waardering van ongeveer 2 miljard dollar kunnen opleveren, melden bronnen aan het persbureau. Er is echter nog geen definitieve beslissing genomen, waardoor het mogelijk is dat het bedrijf nog langer in privébezit blijft.

In 2016 behaalde het bedrijf een omzetgroei van 34 procent, waardoor de totale omzet neerkwam op ongeveer 190 miljoen euro. Ook maakte het bedrijf in dat jaar weer winst, na in het voorgaande jaar verlies te hebben geleden. De brutowinst kwam uit op 17,5 miljoen euro. Het in 2003 opgerichte Rovio zou op zoek zijn naar een manier om verder te groeien na het succes van Angry Birds, aldus Bloomberg.

In 2015 kwam de studio met Angry Birds 2, dat volgde op eerdere variaties op de oorspronkelijke game uit 2009. Sindsdien kwam Rovio naast Angry Birds-games recentelijk met de multiplayergame Battle Bay.