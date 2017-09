Verbeterde versie van Google Pixel-cameraport komt uit

Er is een betere versie uitgebracht van de port die de camerafunctionaliteit van de Google Pixel-smartphones naar andere toestellen brengt. In de nieuwe versie is onder andere ondersteuning voor raw-foto's aanwezig, en ook kunnen gebruikers meer instellen.

Op XDA Developers wordt melding gemaakt van de cameraport, die is ontwikkeld door een Oekraïense ontwikkelaar met het pseudoniem B-S-G. In de verbeterde versie zijn een aantal nieuwe functies toegevoegd, waardoor het onder andere mogelijk is om foto's in het raw-formaat te schieten, waarbij er tegelijkertijd ook een foto in het jpeg-formaat wordt opgeslagen.

Ook zijn de camerainstellingen voor hdr+ ingebouwd in de applicatie, waardoor er voor verschillende algoritmes gekozen kunnen worden voor het maken van hdr+-foto's. XDA Developers merkt op dat sommige instellingen niet functioneren, maar dat het opnieuw opstarten van de smartphone de problemen mogelijk kunnen verhelpen. Tenslotte zijn er in de nieuwe versie van de port verscheidene foutjes gerepareerd en is de stabiliteit verbeterd.