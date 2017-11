Google zet Pixel Visual Core pas aan in tweede ontwikkelaarspreview Android 8.1

De Visual Core-soc in de Google Pixel 2 en Pixel 2 XL is nog niet geactiveerd in de eerste testversie van Android 8.1, die vorige week werd uitgebracht. Dat is ontdekt door ontwikkelaars. Google zegt nu de soc in de volgende versie te activeren.

Bij de aankondiging van de Visual Core-soc zei Google nog dat deze geactiveerd zou worden in de ontwikkelaarspreview van Android 8.1, maar dat blijkt niet zo te zijn in de eerste preview. Google heeft nu ook zijn documentatie aangepast en meldt dat de soc voor het verwerken van beelden vanaf de tweede Android 8.1-ontwikkelaarspreview te gebruiken is.

Xda Developers schreef afgelopen weekend al dat de benodigde ontwikkelaarsoptie voor het inschakelen van de Pixel Visual Core op de Pixel 2-smartphones ontbrak in de menu's. Het is niet duidelijk waarom Google de functie nog niet beschikbaar heeft gemaakt, ondanks dat deze wel werd aangekondigd.

Google zegt dat de tweede ontwikkelaarspreview van Android 8.1 ergens in november uitkomt. Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet duidelijk. De Pixel Visual Core heeft een enkele Cortex A53-core en daarnaast acht kernen die specifiek zijn gemaakt voor het verwerken van beelden.

De Visual Core wordt gebruikt voor het verwerken van de hdr+-beelden en dat gaat volgens Google met de aangepaste chip veel sneller dan wanneer dat door de Snapdragon 835-soc wordt gedaan. Als ontwikkelaars toegang krijgen tot de Visual Core-soc, kunnen ook zij camera-apps maken die hdr+-functionaliteit bevatten.