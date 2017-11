Google gebruikt voorspellend algoritme voor videostabilisatie Pixel 2

Google heeft een voorspellend algoritme in gebruik voor de stabilisatiefunctie van video's in de Pixel 2-smartphones, zo blijkt uit een uitleg van de zoekgigant. De Pixel 2 gebruikt een combinatie van optische en elektronische stabilisatie.

De voorspellende functie zit in de elektronische stabilisatie, claimt Google. De Pixel 2-software zet frames uit de video kort in een rij voordat het de frames onderwerpt aan verdere verwerking. Door de software naar de frames in de rij te laten kijken, probeert het algoritme een patroon te ontdekken en aan de hand daarvan correcties door te voeren op het beeld. Als het algoritme bijvoorbeeld detecteert dat de gebruiker horizontaal de telefoon beweegt, probeert de software verticale bewegingen eruit te filteren.

Behalve de elektronische stabilisatie werkt de Pixel 2 ook met conventionele optische stabilisatie om de trillingen die filmen vanuit de hand met zich meebrengen te compenseren. Google noemt het systeem 'fused camera stabilization'. Tweakers concludeerde enkele weken geleden in de review dat tegenover de eerste Pixel de stabilisatie fors verbeterd is. "Bij de Pixel 2 is de stabilisatie niet alleen natuurlijker, hij stabiliseert ook veel geleidelijker en dat resulteert in een veel beter ogende video."

De zoekgigant bracht de Pixel 2 enkele weken geleden uit in Europa. De Pixel 2 XL komt deze week in onder meer Duitsland en Frankrijk uit. Beide smartphones zijn vooralsnog niet officieel verkrijgbaar in de Benelux.