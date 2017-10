Google werkt aan oplossing voor problemen bij audio-opnames Pixel 2-smartphones

De Pixel 2- en Pixel 2 XL-smartphones van Google kampen met problemen bij het opnemen van audio. Uit voorbeelden blijkt dat de opnames af en toe blikkerig en schel klinken. Google zegt op de hoogte te zijn van de problemen, en te zullen werken aan een oplossing.

Uit online gezette audio-opnames blijkt dat de problemen zich zowel bij de Pixel 2- als de Pixel 2 XL-smartphones voordoen. Hoe groot de problemen precies zijn is niet duidelijk, maar er zijn verscheidene voorbeelden online te vinden van audio-opnames waarbij het geluid niet goed klinkt; Android Police zette er een aantal op een rijtje. In de voorbeelden is duidelijk te horen dat het geluid af en toe schel en blikkerig klinkt.

Onduidelijk is nog waar de problemen precies door worden veroorzaakt. Een woordvoerder van de internetgigant liet echter al weten dat het probleem bekend is, en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. In de komende weken moet er een softwareupdate uitkomen om het geluid weer goed te laten klinken.

Het is niet het enige softwareprobleem waar de Pixel 2-smartphones mee te maken hebben gekregen in de afgelopen tijd. Zo kreeg het oledscherm op de Pixel 2 XL veel kritiek vanwege matte kleuren en problemen met de weergave van kleuren en grijstinten. Ook hier liet Google al weten met een oplossing te zullen komen, door meer opties toe te voegen voor kleurweergave.