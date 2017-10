eBay laat gebruikers producten zoeken door foto te maken

eBay heeft met Image Search een slim zoekalgoritme aan zijn mobiele apps toegevoegd, waarmee het voor gebruikers mogelijk is om een foto van een bepaald product te nemen, waarna de app soortgelijke producten opzoekt op eBay. Hiervoor gebruikt eBay machine learning-algoritmes.

Volgens eBay is Image Search beschikbaar voor apparaten die op Android of iOS draaien. Via de cameraknop rechtsbovenaan in de app kan worden gekozen om producten te zoeken met behulp van een foto. Dat kan een foto zijn die al op de smartphone staat, maar het is ook mogelijk om zelf een foto te nemen. eBay zoekt vervolgens door herkenning van de beelden, vergelijkbare producten op.

De nieuwe feature lijkt op wat andere techbedrijven eerder al hebben geïntroduceerd. Zo kwam Google met Lens, een functie die afbeeldingen herkent en op basis daarvan zoekresultaten kan tonen. De beeldherkenningssoftware maakt gebruik van machine learning en wordt getraind met behulp van grote databases met afbeeldingen. eBay heeft hiervoor zijn eigen database aangelegd, gemaakt met afbeeldingen die gebruikers over de jaren op de site hebben geplaatst.

Daarnaast komt eBay nog met het zogenaamde Find It On eBay. Ook hiermee kan op basis van afbeeldingen worden gezocht, met het verschil dat een gebruiker een afbeelding die op bijvoorbeeld een sociale-netwerksite is geplaatst, kan delen met eBay. Vervolgens zoekt de site op basis van de inhoud van de afbeelding naar vergelijkbare producten.