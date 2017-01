Door Sander van Voorst, woensdag 11 januari 2017 10:36, 4 reacties • Feedback

LinkedIn-oprichter Reid Hoffman en de stichting van eBay-oprichter Pierre Omidyar hebben elk tien miljoen dollar gestoken in een fonds dat ethisch ai-onderzoek moet steunen. Op die manier moeten negatieve gevolgen van kunstmatige intelligentie voorkomen worden.

Reid zegt dat het belangrijk is dat kunstmatige intelligentie de maatschappij ten goede komt en dat schade wordt beperkt. Hoewel beslissingen op basis van deze intelligentie veel invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld de zorg, transport en strafrecht, is de code en de data achter deze beslissingen grotendeels onzichtbaar, zo stelt hij. Een van de leidende organisaties van het fonds, dat in totaal beschikt over 27 miljoen dollar, is het Amerikaanse MIT .

De directeur van de Media Lab van MIT, Joi Ito, stelt dat de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie verschillende vragen opwerpt. Een van de meest belangrijke vragen daarbij is op welke manier voorkomen kan worden dat kunstmatige intelligentie aan dezelfde vooroordelen of vooringenomenheid onderhevig is als de maatschappij. Hij wil bereiken dat nog te ontwikkelen systemen niet alleen slim zijn, maar ook maatschappelijk verantwoord handelen.

Het fonds met de naam 'Ethics and Governance of Artificial Intelligence Fund' moet onderzoek in deze richtingen ten goede komen door verschillende projecten van financiële steun te voorzien. De Knight Foundation, die het project steunt met vijf miljoen dollar, vermeldt dat het belangrijk is dat ai-onderzoek niet alleen door engenieurs en bedrijven wordt vormgegeven. Momenteel doen veel verschillende partijen onderzoek naar kunstmatige intelligentie, waaronder Google, Apple, Facebook en OpenAI. Die laatste organisatie is opgericht door verschillende techbedrijven en richt zich op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zonder directe commerciële toepassing.