vrijdag 27 januari 2017

Apple treedt toe tot Partnership on AI, dat is opgericht door grote technologiebedrijven om te overleggen over kunstmatige intelligentie. Amazon, Google, Facebook, IBM en Microsoft waren al onderdeel van de stichting.

Tom Gruber, hoofd van de Siri-afdeling, zal Apple vertegenwoordigen bij de stichting. Hij was een van de oprichters van Siri, dat in 2010 werd gekocht door Apple. Opmerkelijk is dat Partnership on AI meldt dat Apple al van het begin af aan betrokken is geweest bij de stichting. Voor de aankondiging werkte de iPhone-maker al samen met de andere bedrijven aan het partnerschap. Apple wordt nu ook aangegeven als een van de founding members. Waarom dat nu pas bekend wordt gemaakt, is niet duidelijk.

Toen de stichting in september vorig jaar werd aangekondigd, was Apple juist een opmerkelijke afwezige in de lijst van grote technologiebedrijven. De organisatie, die voluit 'The Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society' heet, heeft als doel om het publiek bewuster te maken van kunstmatige intelligentie en richtlijnen te bespreken. Onder andere thema's als ethiek, privacy, interoperabiliteit en betrouwbaarheid van technieken moeten daarbij aan bod komen.

Verder heeft Partnership on AI de toetreding van zes nieuwe bestuursleden bekendgemaakt, die aangesloten zijn bij onafhankelijke instituten. Daaronder is Dario Amodei van OpenAI. Dat is een ander onderzoeksinstituut opgericht door technologiebedrijven, waar ook Tesla- en SpaceX-ceo Elon Musk bij betrokken is. Het eerste overleg tussen de bestuursleden van de stichting zal plaatsvinden op 3 februari.