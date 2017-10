Pixel 2 en Pixel 2 XL kosten 799 en 939 euro

Google heeft zijn Pixel 2- en Pixel 2 XL-smartphones gepresenteerd. De toestellen kosten 799 en 939 euro, een paar tientjes meer dan de Pixel-telefoons van vorig jaar, en komen vooralsnog niet naar de Benelux.

Google claimt dat de vingerafdrukscanner sneller is dan op andere smartphones. Dat zou een verbetering zijn, want de scanner van de eerste Pixel is langzamer dan die van concurrenten.

Op het homescreen heeft Google de functie At A Glance toegevoegd. Daar staan nu alleen nog kalenderitems, maar in de toekomst kan daar ook verkeer staan of andere meldingen. De functie Active Edge activeert Assistant, zodat gebruikers geen knoppen hoeven in te drukken. Die functie verscheen als eerste op de HTC U11.

Bovendien worden de Pixel 2-telefoons de eerste toestellen met Google Lens. Die functie doet aan beeld- en tekstherkenning van beelden uit de camera. Zo kan het restaurants en telefoonnummers herkennen in beeld en relevante informatie tonen. Het Amerikaanse bedrijf kondigde Lens vijf maanden geleden aan tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie I/O.

De Pixels krijgen bovendien stickers die werken in de camera-app. Dat gaat niet om statische plaatjes, maar kunnen ook geanimeerde karakters zijn die op elkaar reageren. Er komen onder meer stickerpacks van Stranger Things en Star Wars: The Last Jedi. De Pixel 2-telefoons renderen de karakters met 60fps.

Google heeft de 3,5mm-jack weggehaald van de behuizing van beide Pixel 2-telefoons. Op het gebied van audio heeft de zoekgigant wel de stereo-speakers aan de voorkant teruggebracht. Die zaten enkele jaren geleden ook op Nexus-telefoons, maar de Pixels van vorig jaar hadden een monospeaker aan de onderkant.

De kleinere Pixel heeft een oledscherm met een diagonaal van 5" en een resolutie van 1920x1080 pixels. De grotere smartphone heeft een 6"-oledscherm van LG met een resolutie van 2880x1440 pixels. Beide telefoons hebben een 12-megapixelcamera met optische beeldstabilisatie en f/1.8-lens. De Pixels krijgen bovendien een portretmodus. Dat werkt zonder secundaire camera. Dat is volgens Google mogelijk doordat pixels een 'left view' en 'right view' hebben. De software berekent het verschil in perspectief door naar afstanden tot objecten.

De behuizing van de smartphones is waterbestendig met een ip67-certificering. De Pixel-telefoons komen niet naar de Benelux, maar wel naar Duitsland. De kleinere Pixel kost 799 euro, terwijl de Pixel 2 XL 939 euro moet opbrengen. De kleinere versie komt uit op 17 oktober, de grotere laat nog zes weken op zich wachten. De basisversies hebben een opslag van 64GB, terwijl er 128GB-varianten komen voor een meerprijs van 110 euro. Google levert voor die prijs een Home Mini-speaker mee.