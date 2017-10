Pixel 2 krijgt mogelijkheid om automatisch op stil te gaan tijdens autorijden

Googles nieuwe Pixel 2 en Pixel 2 XL krijgen de mogelijkheid om zichzelf automatisch in do not disturb te zetten wanneer de gebruiker aan het autorijden is. Het toestel moet dit weten dankzij bewegingssensoren en verbindingen via bluetooth.

De functie is te zien in een screenshot voor de Play Store-app Pixel Ambient Services. Het toestel moet automatisch op stil gezet worden als deze door heeft dat hij in een rijdende auto zit. De vraag is alleen of deze functie niet automatisch ingeschakeld wordt wanneer de eigenaar van het toestel in de bijrijdersstoel zit en via bluetooth verbonden is met de auto om bijvoorbeeld muziek af te spelen. Hoe de Pixel 2 dit onderscheid kan maken, is niet duidelijk.

Pixel Ambient Services is ook verantwoordelijk voor het identificeren van muziek die in de buurt van de telefoon wordt gespeeld. Artiest en songtitel worden dan op het lockscreen getoond. Daar wordt bij genoemd dat 'Now Playing offline werkt en nooit liedjes of conversaties naar Google stuurt'. Wat de app wel doet, is een 'vingerafdruk' maken van de geluidsopnamen en die naar Google sturen om een match te vinden met het muzieknummer in hun database. Dit is een abstractie van het geluid dat het toestel opneemt.

De nieuwe Pixel-telefoons van Google komen niet naar de Benelux, maar wel naar Duitsland. De kleinere Pixel kost 799 euro, terwijl de Pixel 2 XL 939 euro kost. De kleinere versie komt uit op 17 oktober, de grotere laat nog zes weken op zich wachten. Tweakers heeft ook een preview geschreven van de toestellen.