Gaming-chatapp Discord krijgt videofuncties

Na een testperiode hebben de ontwikkelaars van gaming-chatapp Discord hun videofuncties ge´ntroduceerd voor alle clients. Gebruikers kunnen nu onderling videostreams van hun scherm of van hun webcam delen met andere gebruikers.

De videofunctie heeft ook een picture-in-picture-functie zodat videostreams in een hoekje getoond kunnen worden terwijl gebruikers bijvoorbeeld tegelijkertijd een tekst-chatkanaal open hebben. Video chat en screen sharing waren sinds augustus al beschikbaar voor testers, maar zijn nu live voor iedereen. De videofuncties zijn nog niet beschikbaar op de mobiele versies van Discord.

Volgens de ontwikkelaar heeft Discord tegenwoordig 45 miljoen gebruikers. Daarvan zouden maximaal vier miljoen tegelijkertijd ingelogd zijn en loggen 8,9 miljoen gebruikers dagelijks in. De applicatie is bedoeld als 'Skype voor gamers', maar heeft ook zeer veel weg van enterprise-messagingapp Slack. Het heeft servers, tekstkanalen, voicekanalen, friendslists, dm's en de mogelijkheid om via een overlay in een game te zien wie er in een voicekanaal zit en wie daarvan aan het spreken is. Via de overlay kunnen zelfs bepaalde instellingen, zoals volumes, aangepast worden.