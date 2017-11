Discord kampt dit weekend met storing

Gaming-voicechatapplicatie Discord kampt dit weekend met een grote storing. Gebruikers konden in sommige gevallen niet inloggen of geen tekstberichten sturen en voicechats starten. Het probleem zou nog niet helemaal verholpen zijn, maar voor een meerderheid wel.

Op de statuspagina laat Discord weten dat het probleem ligt bij het Google Cloud Platform, dat het gebruikt om alle diensten te hosten. In de kern gaat er iets mis tijdens het updateproces waar iedere client doorheen gaat wanneer de app start, wat doorwerkt naar 'verschillende andere lagen van de software'. Waar in dat updateproces precies het probleem ligt, is nog niet duidelijk.

Op het moment bestempelt het deze 'grote storing' als 'verholpen', de uptime-indicator geeft ook weer groen aan en een korte test wijst uit dat de app momenteel werkt. Alsnog schrijft Discord wel dat het 'deze netwerkstoringen blijft ervaren' en met Google samenwerkt om ze te verhelpen.

Discord is een Slack-eske gaming-chatapp waarin gebruikers kunnen communiceren via tekst en voicechat. De app ondersteunt servers, tekstkanalen, voicekanalen, vriendenlijsten met direct-chats, het uploaden en linken van audiovisuele media en meer. De applicatie is sinds 2015 op de markt en verdient geld met Discord Nitro, een betaalpakket van 5 dollar per maand waarvoor gebruikers kleine extra's krijgen als geanimeerde avatars en de mogelijkheid om grotere bijlagen te uploaden.