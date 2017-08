Windows-versie Destiny 2 staat bepaalde overlays en capturemethoden niet toe

Om hacks tegen te gaan heeft Destiny 2-ontwikkelaar Bungie besloten dat bepaalde overlays en capturesoftware, zoals Discord, OBS en XSplit volledig of deels te blokkeren tijdens gameplay. Ook statistiekensoftware als MSI Afterburner en Fraps zullen niet werken.

Bungie kondigt de maatregel aan op zijn website. Voor zover bekend is het de eerste keer dat dergelijke software zulke verregaande restricties opgelegd krijgen in het kader van valsspelers bestrijden. Bungie benadrukt dat deze lijst niet volledig is. Spelers kunnen dus andere software pogen te draaien en erachter komen dat deze toch wel of ook niet werkt.

Wat betreft capturesoftware zijn alleen AMD ReLive en Nvidia ShadowPlay zonder restricties toegestaan. Dat wil zeggen dat zij niet alleen werken in windowed en borderless window mode, maar ook in fullscreen. Streamingsoftware als OBS en XSplit zullen niet werken in fullscreen, maar wel in de andere twee modi. Het probleem met deze twee modi is echter wel dat deze de neiging hebben om de prestaties van de game lichtelijk te belemmeren. Een hardwarecapture-apparaat als Elgato is nog wel toegestaan. De game kan waarschijnlijk ook niet detecteren dat deze in gebruik is.

De visuele notificaties van Discord en Mumble zullen niet werken in de game, los van wat voor weergavemodus gebruikt wordt. Datzelfde geldt voor prestatiemonitor-overlays van EVGA Precision, MSI Afterburner en Fraps.

Destiny 2 komt op 24 oktober voor pc's op de markt. Een open bètatest wordt ook gehouden, waar iedereen aan mee kan doen. Die vindt vanaf 29 augustus plaats en duurt tot 31 augustus. Zij die een pre-order van de game hebben geplaatst, kunnen vanaf 28 augustus meedoen met de bèta.