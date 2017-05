Door Joris Jansen, vrijdag 19 mei 2017 11:49, 46 reacties • Feedback

Destiny 2 zal op 8 september uitkomen, maar dit blijkt alleen voor de PlayStation 4 en Xbox One te zijn. Ontwikkelaar Bungie brengt de shooter ook uit voor de pc, maar daarvoor is nog geen releasedatum bekend.

Gamedirecteur Luke Smith heeft tegen PC Gamer gezegd dat Bungie nog geen releasedatum voor de pc kan geven. Volgens Smith wil de ontwikkelaar er zeker van zijn dat de pc-versie van Destiny 2 zo goed mogelijk wordt en daar is kennelijk meer tijd voor nodig. Smith kon geen commentaar geven op hoeveel vertraging de pc-versie ongeveer zal oplopen, maar hij gaf wel aan dat Bungie in de komende weken alsnog probeert een releasedatum bekend te maken.

Eerder liet Bungie een demo van de shooter zien in 4k-resolutie op 60 fps, maar in een interview met PC Gamer heeft David Shaw van Bungie gezegd dat Destiny 2 op de pc geen fps-limiet zal hebben. Dat betekent dat gamers met een hoogwaardig systeem en een 144Hz-monitor de game in theorie op 144fps kunnen spelen. Op de PlayStation 4 en Xbox One is de framerate wel gelimiteerd, op 30 fps.

Shaw wilde nog niets zeggen over de minimale systeemeisen, maar zei wel dat pc-gamers zeker niet de recentste en beste hardware hoeven te hebben. Shaw vertelde dat Bungie voor de ontwikkeling van de pc-versie samenwerkt met Vicarious Visions. Deze studio fungeert als een soort verlenging van het ontwikkelaarsteam van Bungie.

Bungie heeft onlangs de eerste gameplaybeelden van Destiny 2 vrijgegeven. Het bedrijf gaat de pc-versie van het spel exclusief distribueren via Battle.net, het gameplatform van Blizzard. Het is de eerste keer dat een spel van een derde partij naar Battle.net komt.

De online multiplayer-shooter speelt zich een jaar af na de gebeurtenissen in Destiny: Rise of Iron, een uitbreiding voor het originele Destiny. De speler strijdt tegen de Red Legion onder leiding van Ghaul, die de laatste stad van de mensheid heeft ingenomen en de Guardians hun krachten heeft ontnomen.

Gameplaybeelden van Destiny 2