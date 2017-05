Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 19 mei 2017 12:10, 35 reacties • Feedback

Qualcomm heeft een testtraject ontwikkeld waarop elektrische auto's kunnen laden tijdens het rijden. De fabrikant demonstreerde hoe twee voertuigen tegelijk van energie voorzien konden worden.

Het testtraject met een lengte van honderd meter is gebouwd in het Franse Versailles, op basis van prototypewerk door een Australisch onderzoeksteam van Qualcomm. Volgens het bedrijf levert het traject tot aan twintig kilowatt vermogen, zelfs bij snelheden van 100km/u en hoger. Het systeem ondersteunt laden tijdens zowel voor- als achteruitrijden en ook kunnen meerdere voertuigen tegelijk op het testtraject geladen worden.

Qualcomm is niet alleen verantwoordelijk voor het stuk weg. Bij het Fabric-testtraject is een consortium van 25 organisaties zoals Scania, Volvo en TNO betrokken en het project heeft financiële steun van negen miljoen euro van de Europese Commissie ontvangen.

Het traject is opgetrokken rond het Halo-systeem voor dynamic electric vehicle charging of devc van Qualcomm. De weg in Versailles bestaat uit vier subsecties van elk 25 meter, die elk over een eigen voeding beschikken en die Qualcomm 'stubs' noemt. De stubs bestaan op hun beurt uit veertien base array network-blokken, die via magnetische velden op 85KHz elektriciteit overbrengen naar de inductieplaten onder in de voertuigen.