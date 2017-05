Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 19 mei 2017 13:25, 37 reacties • Feedback

Submitter: SP

De Zweedse justitie heeft het onderzoek naar WikiLeaks-voorman Julian Assange stopgezet omdat ze geen mogelijkheden zien hem de formele beschuldigingen te overhandigen. De Londense politie blijft voorlopig echter op het standpunt dat Assange gearresteerd moet worden.

Het openbaar ministerie van Zweden laat weten alle opties voor het uitvoeren van het onderzoek benut te hebben. "Om door te gaan met de zaak, moet Julian Assange formeel op de hoogte gesteld worden van waarvan hij verdacht wordt. We kunnen niet verwachten dat Ecuador ons hierbij helpt", luidt de verklaring. De Zweedse wet verplicht het OM het onderzoek te staken als het onderzoek niet voortgezet kan worden. Daarmee is ook het Europese arrestatieverzoek dat tegen hem liep ingetrokken.

Het OM behoudt zich wel het recht voor het onderzoek direct weer te starten zodra Assange de Ecuadoraanse ambassade in Londen verlaat. Dat hij dit op korte termijn doet is niet waarschijnlijk. De Metropolitan Police van Londen arresteert hem in dat geval aangezien er nog een arrestatiebevel tegen hem loopt.

Dat bevel is uitgevaardigd door een Brits hof, omdat Assange zich op 29 juni 2012 niet meldde bij de politie om uitgeleverd te worden aan Zweden. "De Metropolitan Police Service is verplicht dat arrestatiebevel uit te voeren zodra hij de ambassade verlaat", aldus de politie.

Assange werd in december 2010 in het Verenigd Koninkrijk aangehouden op verzoek van Zweden. Hij zou zich in het Scandinavische land meerdere keren schuldig hebben gemaakt aan seksuele vergrijpen. In 2012 verschanste hij zich in de ambassade van Ecuador. De Australiër verklaarde bang te zijn via Zweden uitgeleverd te worden aan de VS, vanwege de diverse publicaties op WikiLeaks van Amerikaanse militaire geheimen, waaronder de Collatoral Murder-video.