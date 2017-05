Door Arnoud Wokke, vrijdag 19 mei 2017 13:33, 37 reacties • Feedback

De losse vr-brillen van HTC en Lenovo voor Googles vr-platform Daydream gaan rond 800 euro kosten. Daarop hintte een topman van Google in gesprek met onder meer Tweakers. De prijs komt te liggen rond die van de HTC Vive en Oculus Rift.

De Rift is rond 750 euro, de Vive kost 899 euro. De prijs van de brillen van HTC en Lenovo komt in die buurt te liggen, zegt Clay Bavor, vice president voor virtual reality bij Google in een gesprek met Europese media, waaronder Tweakers. "Maar hij is standalone, dus je hoeft er geen zware pc bij te kopen", zegt Bavor. Google kondigde de komst van de standalone vr-brillen woensdag aan.

Bavor gaf ook meer details over de hardware van de brillen. De oledschermen zullen in resolutie niet veel afwijken van wat nu gangbaar is in vr-brillen en smartphones. "Ik zou geen grote sprong in resolutie verwachten", aldus Bavor. De soc wordt een 'nieuwe high-end Snapdragon'. Vermoedelijk gaat het daarbij om een opvolger van de Snapdragon 835, die nu in smartphones zit.

Omdat het gaat om een losse vr-bril, is het veel makkelijker om het gewicht goed te verdelen. "Met een vr-bril waar een smartphone in moet, zitten alle componenten aan de voorkant", aldus Bavor. "Die beperking heb je niet met een losse bril. Je kan het gewicht van bijvoorbeeld de accu en andere elementen verdelen. Daardoor lijkt de bril minder te wegen en zit hij comfortabeler."

Als extraatje ten opzichte van smartphones krijgen de brillen World Sense, een systeem gebaseerd op het lokaliseringssysteem van Googles augmented reality-platform Tango. Twee camera's met vermoedelijk fisheye-lenzen kijken de kamer rond op zoek naar keypoints om de positie van de gebruiker te bepalen.

World Sense maakt het mogelijk om in 3d te bewegen met berekeningen die in de bril plaatsvinden. Daardoor kunnen gebruikers lopen in vr of bijvoorbeeld wegduiken voor objecten die op hen afkomen.

De losse vr-brillen komen later dit jaar uit. Tot nu toe komen er alleen headsets van HTC en Lenovo, twee fabrikanten waarmee Google vaker samenwerkt. Met HTC maakte Google vorig jaar de Pixel-telefoons, met Lenovo bracht het de Tango-telefoon Phab 2 Pro uit.