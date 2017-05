Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 19 mei 2017 15:02, 39 reacties • Feedback

ACM doet opnieuw onderzoek naar T-Mobiles Datavrije Muziek-dienst. De toezichthouder controleert of de dienst in overeenstemming is met de Europese verordening voor netneutraliteit, nadat de rechter eerder besloot dat niet aan de Nederlandse wet getoetst moest worden.

De Europese verordening staat bepaalde vormen van zero-rating toe en ACM onderzoekt of de Datavrije Muziek-dienst van T-Mobile onder de uitzonderingen valt. Dat bevestigt de ACM nadat TelecomPaper het nieuws naar buiten bracht. De ACM stapte eerder naar de rechter omdat de dienst in strijd zou zijn met de netneutraliteit zoals verankerd in de Nederlandse Telecommunicatiewet.

Die wet beschrijft een strikte netneutraliteit, waarbij zero-rating uitgesloten is. De rechtbank van Rotterdam oordeelde echter dat de Nederlandse overheid die strengere bepalingen dan de regels niet had mogen invoeren, waarmee de Nederlandse netneutraliteit ongeldig werd verklaard en T-Mobile zijn dienst mocht blijven aanbieden.

De rechtbank was van mening dat de ACM de dienst aan de Europese regels moest toetsen, iets wat de toezichthouder nu dus gaat doen. Of de ACM in beroep gaat tegen de uitspraak, kan ACM-woordvoerder Jeroen Nugteren niet aangeven: "Dat zal onder andere afhangen van het onderzoek." Wanneer de ACM het onderzoek denkt af te ronden is volgens hem niet te zeggen.