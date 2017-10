ACM wijst handhavingsverzoek Bits of Freedom over Datavrije Muziek T-Mobile af

De Autoriteit Consument en Markt heeft een verzoek van Bits of Freedom om op te treden tegen de datavrije muziekdienst van T-Mobile afgewezen. De burgerrechtenorganisatie is het daar niet mee eens en zal het besluit aanvechten.

T-Mobile mag van de ACM doorgaan met het aanbieden van zijn dienst Datavrije Muziek, waarbij het dataverkeer van muziekstreaming niet in rekening wordt gebracht. Eerder dit jaar werd dat al door de rechter beslist, maar de ACM heeft nu ook een verzoek tot handhaving van Bits of Freedom afgewezen. De afwijzing volgt na een toetsing aan Europees recht. De ACM heeft daarbij geconcludeerd dat de dienst niet in strijd is met de Europese netneutraliteitsregels.

Bits of Freedom verzocht in juli de ACM om handhavend op te treden tegen de dienst. De burgerrechtenorganisatie vindt dat de dienst van T-Mobile in strijd is met netneutraliteit omdat er een klein groepje diensten aantrekkelijker wordt gemaakt dan andere. Daarmee wordt de keuze van gebruikers beïnvloed en dat benadeelt nieuwe diensten.

T-Mobile stelt zelf dat alle diensten zich kunnen aanmelden om in aanmerking te komen. ACM noemt dat ook in zijn besluit: de dienst maakt geen onderscheid tussen verschillende muziekstreamingdiensten. Ook beperkt de dienst eindgebruikers niet in hun keuze, aldus de toezichthouder. Volgens Bits of Freedom stelt T-Mobile allerlei eisen aan muziekdiensten en wordt daarmee bepaald welke ervan in aanmerking komen voor een 'voorkeursbehandeling'. De organisatie gaat daarom het besluit van de toezichthouder aanvechten.

Eind vorig jaar introduceerde T-Mobile zijn dienst Datavrije Muziek, waarbij dataverbruik van aangesloten muziekstreamingdiensten niet in rekening wordt gebracht. ACM eiste dat T-Mobile daarmee zou stoppen, omdat dit in strijd is met de Nederlandse regelgeving voor netneutraliteit. T-Mobile verweerde zich door te stellen dat de dienst volgens Europese wetgeving wel mag. De rechter oordeelde in april in het voordeel van de provider. ACM legde zich bij dat besluit neer en ging zelf niet in hoger beroep.