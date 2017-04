Door Arnoud Wokke, donderdag 20 april 2017 15:07, 138 reacties • Feedback

T-Mobile mag van de rechtbank in Rotterdam het streamen van muziek buiten de databundel laten vallen. Toezichthouder ACM en T-Mobile stonden voor de rechter vanwege het aanbod en de rechter oordeelt dat het mag, omdat Europese regels zero-rating van diensten toestaan.

Daardoor is het volgens de rechter toegestaan dat T-Mobile, zoals het nu al sinds een klein halfjaar doet, data die door muziekstreamingdiensten worden verbruikt, niet van de bundel afhaalt, schrijft de provider. De rechtbank oordeelde dat de ACM de T-Mobile-dienst had moeten toetsen aan Europese regelgeving, niet aan de Nederlandse Telecommunicatiewet.

T-Mobile had eind vorig jaar een rechtszaak aangespannen tegen ACM, omdat de toezichthouder vond dat de provider moest stoppen met de dienst 'datavrije muziek'. De dienst voor oneindige muziek lijkt sympathiek volgens de toezichthouder, maar zou de internetter beïnvloeden in zijn keuzes. "Gratis data bestaat niet: andere diensten worden hierdoor duurder." Bleef T-Mobile zijn dienst aanbieden, dan liep het bedrijf het risico op een boete van 50.000 euro per dag, met een maximum van 500.000 euro.

In Nederland is een zogenoemde strenge netneutraliteit van kracht. De Eerste Kamer nam op 11 oktober de wet hiervoor aan. Bij de Europese regels is er ruimte voor bepaalde vormen van zero-rating, maar de Nederlandse wet verbiedt elke vorm van prijsdiscriminatie.

T-Mobile introduceerde zijn Datavrije Muziek-dienst in oktober vorig jaar. Het bedrijf claimt diensten voor streaming muziek toe te voegen op verzoek van aanbieders en klanten. Dat aantal staat inmiddels op negentien na de toevoeging van dertien diensten eind vorig jaar.