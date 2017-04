Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 21 april 2017 18:46, 23 reacties • Feedback

T-Mobile is begonnen met het aanbieden van een downloadsnelheid van theoretisch 300Mbit/s op zijn 4g-netwerk. Iedere klant met een geschikt 4g+-toestel kan er gebruik van maken, maar pas na de zomer is de snelheid landelijk beschikbaar.

Op zijn site adverteert T-Mobile inmiddels met de downloadsnelheid van 300Mbit/s. "De snelheid is in de meeste gevallen tot 300Mbit/s download en tot 75Mbit/s upload. Alleen met een Basis Sim-abonnement of een PrePaid hou je een lagere snelheid", schrijft de provider. Voor de maximale snelheid van 300Mbit/s hebben gebruikers een geschikt 4g+-toestel nodig.

In de praktijk kunnen klanten downloadsnelheden tot 150Mbit/s halen. Momenteel is dat 80Mbit/s bij de theoretische 4g-snelheid van 120Mbit/s. Vorig jaar activeerde T-Mobile al 4g+ op zijn netwerk voor een theoretische downloadsnelheid van 225Mbit/s. Wat de praktijksnelheden hierbij zijn, is niet bekend. De nieuwe snelheid van 300Mbit/s komt nog niet direct voor iedereen beschikbaar.

De woordvoerder van T-Mobile, Kathleen Loods, meldt aan Bestemobieleproviders dat de snelheidsverhoging na de zomer op het hele netwerk doorgevoerd moet zijn. De provider was vrijdagmiddag niet beschikbaar voor aanvullend commentaar.

T-Mobile zet de helft van de huidige 3g-frequenties op de 2100MHz-band in voor de hogere 4g-snelheid. Het spectrum in de 2100MHz-band dient als derde frequentie voor carrier aggregation, naast de 900MHz- en 1800MHz-banden. De 3g-snelheid blijft op 15Mbit/s, belooft het bedrijf. De capaciteit neemt wel af, maar omdat 3g minder gebruikt wordt zou dit geen impact hebben. T-Mobile voert sinds vorig jaar in Woerden testen uit met de hogere 4g-snelheid.