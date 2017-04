Door Sander van Voorst, vrijdag 21 april 2017 17:55, 58 reacties • Feedback

Submitter: TheNephilim

Valve heeft bekendgemaakt dat het vanaf begin mei nodig is om een telefoonnummer aan een Dota 2-account te koppelen. Dit geldt voor alle spelers die in de moba-game deel willen nemen aan ranked matchmaking, waarin spelers in hogere divisies terecht kunnen komen.

In de aankondiging merkt Valve op dat het om een uniek telefoonnummer moet gaan. Daar komt bij dat het geen nummer mag zijn van een onlinedienst die gratis of tegen betaling telefoonnummers aanbiedt. Het bedrijf zegt dat het met de actie het verschijnsel wil tegengaan dat personen verschillende accounts hebben. Valve schrijft: "Dat meer spelers hun primaire account gebruiken, zal een positief effect hebben op unranked en ranked matchmaking."

Spelers met meer dan één account zouden een negatieve invloed hebben op de matchmaking in het spel. Zo kan een ervaren speler bijvoorbeeld een nieuw account aanmaken en daarmee tegen onervaren spelers in lage divisies spelen, waardoor eenvoudig wedstrijden te winnen zijn. Dit soort accounts worden onder meer aangeduid als smurfs.

Spelers hebben tot 4 mei om een telefoonnummer op te geven. Doen zij dit niet, dan komen zij niet meer in aanmerking voor ranked wedstrijden. Verwijdert een speler een nummer uit zijn account, dan moet hij een nieuw nummer registreren en kan het oude nummer drie maanden lang niet op een ander account geregistreerd worden.

Andere veranderingen van Valve richten zich eveneens op het verbeteren van de matchmaking. Zo is het mogelijk om ervoor te kiezen alleen met spelers in een team terecht te komen die niet samen met een andere speler in de queue staan. Ook wordt het niveau uit de solo queue meegewogen in de party queue en is er verbeterde detectie voor bots en spelers die opzettelijk acties ondernemen om hun team tegen te werken.