Dota 2 heeft laagste aantal gelijktijdige spelers in drie jaar tijd

Dota 2 had in de afgelopen dertig dagen tijdens een piekmoment in totaal 842.919 gelijktijdige spelers. Sinds augustus 2014 heeft de game van ontwikkelaar Valve niet meer een dergelijk relatief laag aantal spelers gehad.

Volgens Steam Charts, een onofficiële website die de activiteit van spelers bijhoudt, was het hoogste piekmoment van 842.919 op 28 augustus. In heel 2016 waren er tijdens de hoogste piekmomenten steevast een miljoen gelijktijdige Dota 2-spelers of meer. Niet alleen de aantallen tijdens de piekmomenten laten een dalende trend zien, ook het maandelijkse gemiddelde aantal spelers dat gedurende een moment online was, staat ietwat onder druk. In september 2016 waren er gemiddeld nog 622.583 spelers, terwijl dat op dit moment nog maar op 511.499 ligt.

Mogelijk heeft de dalende trend bij Dota 2 te maken met het steeds populairder wordende PlayerUnknown's Battlegrounds. Onlangs verbrak PUBG een record van Dota 2; de battle royale-game van ontwikkelaar Bluehole had met ruim 1,3 miljoen spelers een hogere all-time peak dan Dota 2. Inmiddels is dat aantal alweer aanzienlijk gestegen: Op zaterdag waren er tijdens een piekmoment meer dan 1,5 miljoen spelers bezig met een ronde van PUBG.

De daling van het aantal spelers van Dota 2 hangt wellicht ook samen met het populaire en vergelijkbare League of Legends. Ontwikkelaar Riot Games geeft over het algemeen weinig details over het aantal spelers en brengt niet vaak officiële cijfers naar buiten, maar de maker stelt dat League of Legends maandelijks in totaal meer dan 100 miljoen actieve spelers heeft; Dota 2 kwam in de afgelopen maand niet verder dan 12,3 miljoen. In maart lag dat aantal bij Dota 2 nog op 13,5 miljoen.