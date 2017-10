Dota 2-patch introduceert twee nieuwe heroes en vernieuwd rankingsysteem

Valve heeft de patchnotes van de grote Dueling Fates-update van Dota 2 uitgebracht. De game krijgt twee nieuwe 'heroes', waarvan de namen nu bekend zijn, een nieuwe spelmodus en veranderingen in het systeem van 'ranked matchmaking'. De patch komt woensdag uit.

De eerste nieuwe hero is Pangolier, een schubdier dat het met zijn zwaard moet hebben van man-tot-mangevechten op de korte afstand. Hij is in staat om in een flits een aanzienlijke afstand te overbruggen en eenmaal aangekomen op de nieuwe locatie valt hij direct eventuele vijanden aan. Met Shield Crash springt Pangolier in de lucht om vervolgens een schokgolf op de grond te creëren, waarmee vijanden schade oplopen en tijdelijk minder schade kunnen aanbrengen. Pangolier is met de Heartpiecer-'ability' in staat om vijanden te vertragen en voor korte tijd hun bepantsering te negeren. Met de ultieme ability, Rolling Thunder, verandert Pangolier in een rollende bal, waarmee hij vijanden kan vastzetten en schade toebrengt.

Valve heeft ook de tweede hero onthuld: Dark Willow. In tegenstelling tot Pangolier moet deze fee het hebben van donkere magische spreuken vanaf een veilige afstand. Zo is ze in staat om een scala aan prikkende braamstruiken uit te grond te laten komen; vijanden lopen daarmee schade op en worden vastgezet. Met Shadow Realm kan Dark Willow zichzelf onkwetsbaar maken en wordt haar eerstvolgende magische aanval krachtiger. Verder kan ze vijanden vervloeken of haar hulpje Jex inzetten, die schade toebrengt aan iedereen om Dark Willow heen. Jex levert ook de ultieme ability; het beest creëert zoveel angst bij vijanden in een bepaald gebied, dat ze gedesoriënteerd terugrennen naar hun basis.

Naast de twee nieuwe heroes is ook de verandering van de ranked seasons een belangrijke vernieuwing. Allereerst duurt het seizoen nu zes maanden. Volgens Valve hebben deze korte seizoenen tot gevolg dat de Match Making Rating actueler en accurater is. De MMR geeft grofweg aan hoe goed je als speler bent; hiermee word je gekoppeld aan spelers met vergelijkbare ratings. Voor de start van elk seizoen wordt de MMR gereset en worden spelers geplaatst op basis van hun rating van vorige seizoenen. Verder is er een systeem met zeven verschillende medailles. Een medaille wordt uitgereikt op basis van de hoogst behaalde MMR. Om een hogere medaille te krijgen, moet een speler eerst vijf sterren verzamelen.

Valve heeft met de nieuwe patch ook een aantal nieuwe items en talents geïntroduceerd en er komt een nieuwe Turbo-modus, waarbij spelers meer goud en ervaring krijgen, torens zwakker zijn en respawn-tijden korter. Deze modus lijkt vooral bedoeld om met nieuwe heroes te kunnen oefenen. Het eerste seizoen, inclusief al deze wijzigingen, begint twee weken na de release van de nieuwe patch, die op 1 november uitkomt.

Links op de voorgrond Pangolier, rechtsachter hem de fee Dark Willow