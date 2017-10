Waymo stopt met systemen voor zelfrijdende auto's die menselijk ingrijpen vergen

Google-zusterbedrijf Waymo heeft besloten om niet langer systemen te ontwikkelen voor zelfrijdende auto's die het voor inzittenden noodzakelijk maken om in bepaalde situaties in te grijpen. Volgens het bedrijf is het te gevaarlijk om van menselijk ingrijpen uit te gaan.

De beslissing volgde nadat bij experimenten bleek dat bestuurders tijdens het rijden in zelfrijdende auto's in slaap vielen, hun make-up aan het bijwerken waren of met hun smartphone aan het spelen waren. Dit alles gebeurde bijvoorbeeld terwijl de auto's 90km/u reden.

Oorspronkelijk wilde Waymo net als andere fabrikanten van zelfrijdende auto's nog dat de bestuurder in bepaalde situaties moet ingrijpen, maar volgens de directeur van Waymo, John Krafcik, waren de uitkomsten van de experimenten 'vrij beangstigend'. "Het is moeilijk om in te grijpen, omdat de bestuurders hun contextuele bewustzijn kwijt zijn", zo verklaarde Krafcik tegenover Reuters. Waymo gaat de technologie voor zelfrijdende auto's nu alle handelingen van het rijden laten uitvoeren, zodat de inzittenden ook echt enkel passagiers zijn.

Tijdens een demonstratie van de zelfrijdende Chrysler Pacifica-minivan, die maandag in de VS plaatsvond, zei een technicus van Waymo dat concurrenten die ook zelfrijdende auto's maken, aanzienlijk achterliggen. Volgens hem kunnen de sensoren van de nieuwe generatie Waymo-voertuigen scherper, verder en accurater zien dan welke andere sensoren op de markt ook. Waymo mikt meteen op level 4-autonomie, waarbij ingrijpen niet meer nodig is; concurrenten zoals Tesla en Audi introduceren juist auto's met level 3-autonomie, waarbij er een mate van automatisering is, maar de bestuurder nog wel op de weg moet letten.

Eerder deze maand kwam naar buiten dat Waymo waarschijnlijk in dit najaar wil beginnen met een taxidienst met zelfrijdende auto's die geen chauffeur hebben om in te grijpen als het misgaat. Het zou voor het eerst zijn dat een bedrijf een dergelijke dienst aanbiedt. De dienst moet van start gaan in de Amerikaanse stad Phoenix. Op dit moment loopt in deze stad nog een klein experiment van Waymo met auto's met level 4-autonomie, al zijn daarbij nog wel veiligheidschauffeurs aanwezig. Het is nog onbekend wanneer dit experiment wordt uitgebreid, maar volgens Krafcik is dat moment dichtbij.

Overigens duurt het nog wel even voordat de auto's zonder bestuurders op andere plaatsen worden ingezet; het experiment in Phoenix is beperkt tot een aantal goed gedocumenteerde wegen, waar uitgebreid getest is. Waymo komt voort uit de inspanningen van Google om een zelfrijdende auto te ontwikkelen. Enkele jaren geleden splitste Google die divisie af en kreeg die de naam Waymo.