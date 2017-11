Waymo start met gebruik van zelfrijdende auto's zonder back-upchauffeur

Waymo is begonnen met het laten rondrijden van zijn autonome auto's, zonder dat er een chauffeur aanwezig is die kan ingrijpen. In de komende maanden gaat Waymo mensen uitnodigen om ritjes te maken voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer.

Een deel van de vloot van autonome auto's die Waymo heeft rijdt vanaf nu rond zonder back-upchauffeur in een deel van de stad Phoenix. Om hoeveel auto's het precies gaat, zegt het bedrijf niet. In een video toont Waymo er in ieder geval drie. Na verloop van tijd zullen de auto's in een gebied 'zo groot als Londen' gaan rondrijden en worden er meer auto's toegevoegd, zegt Waymo.

Tot nu toe reden de auto's wel zelf, maar was er altijd een chauffeur aanwezig die kon ingrijpen als dat nodig was. Waymo acht zijn zelfrijdende techniek nu geschikt voor gebruik in de praktijk zonder back-upchauffeur. Het systeem is meer dan acht jaar in ontwikkeling geweest en er is 5,6 miljoen kilometer afgelegd op publieke wegen. De eerste manier waarop Waymo zijn autonome auto's gaat toepassen is een soort taxidienst zonder chauffeur.

In de komende maanden gaat Waymo mensen uitnodigen om ritjes te maken in de zelfrijdende auto's. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld naar hun werk gaan, de kinderen naar school brengen of terug naar huis gaan na een avondje stappen, aldus het bedrijf. Concrete details over een commerciële taxidienst geeft Waymo nog niet.