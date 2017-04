Door Arnoud Wokke, dinsdag 25 april 2017 11:09, 1 reactie • Feedback

Google-zusterbedrijf Waymo begint in de Amerikaanse stad Phoenix met het aanbieden van een dienst waarbij gebruikers rondrijden in zelfrijdende auto's. Het is voor het eerst dat reguliere gebruikers zich kunnen inschrijven voor een dienst met zelfrijdende auto's.

Het gaat nog niet om een commercieel aanbod. Het Early Riders-programma van Waymo kost geen geld voor gebruikers en is vooral bedoeld om informatie en feedback te verzamelen over waar gebruikers heenrijden, hoe ze ritten ervaren en welke knoppen en controls ze verwachten in de auto, schrijft Waymo. Het gaat in totaal om honderden mensen.

Alleen inwoners van Phoenix en enkele omliggende steden mogen meedoen met de test. Waymo zegt niet wanneer het auto's laat rijden in andere steden of op andere continenten. Het ligt niet voor de hand dat de dienst snel naar Europa komt, omdat Waymo in de afgelopen jaren vooral heeft getest op Amerikaanse wegen en die dus in kaart heeft gebracht.

Waymo laat honderden exemplaren van twee soorten omgebouwde auto's rondrijden. Het gaat om de Lexus RX450h en de Chrysler Pacifica Hybrid.