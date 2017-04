Door Mark Hendrikman, zaterdag 8 april 2017 10:03, 8 reacties • Feedback

Uber stelt in de rechtszaal dat de beschuldigingen van Alphabet-dochter Waymo over de diefstal van lidartechnologie 'aantoonbaar onjuist' zijn en slechts een tactiek om de vooruitgang van Uber op het gebied van zelfrijdende auto's dwars te bomen.

Uber maakte de reactie op vrijdag in de rechtszaal in San Fransisco, waarbij onder andere The Wall Street Journal aanwezig. was. Volgens Uber is het lasersensorsysteem dat het gebruikt bij zijn zelfrijdende auto's volkomen anders dan wat Waymo gebruikt. Dat zou voornamelijk blijken uit het feit dat Waymo-lidar met een enkele lens werkt en de apparatuur van Uber met vier. Bovendien geeft Uber toe dat zijn sensoren afkomstig zijn van Velodyne, een Amerikaanse fabrikant van dergelijke sensoren. Waymo werkte in het verleden ook met Velodyne-apparatuur, maar ontwikkelt nu zijn eigen lidarsysteem om kosten te drukken en doelen beter te bereiken.

Waymo beweert dat voormalig Google-werknemer Anthony Levandowski bij zijn vertrek in 2016 in totaal 14.000 bestanden heeft meegenomen die vol stonden met technische gegevens over Googles sensoren. Levandowski richtte na zijn vertrek Otto op, een bedrijf dat onderzoek deed naar zelfrijdende vrachtwagens. Dat bedrijf is weer opgekocht door Uber en Levandowski leidt nu ook het onderzoek naar zelfrijdende auto's voor dat bedrijf.

Uber ontkent enerzijds dat het de documenten die Levandowski gestolen zou hebben aanwezig zijn binnen het bedrijf, maar anderzijds beroept de ex-Google-werknemer zich op artikel vijf van de Amerikaanse grondwet. Daarin staat dat niemand gedwongen kan worden om een getuigenis tegen zichzelf af te leggen. Ook stelt hij zijn persoonlijke computer niet open voor een doorzoeking. Uber erkent dat dit het bedrijf 'in een gecompliceerde situatie plaatst'.

Bij de bestanden ging het om in totaal 9,7GB aan data, waaronder 2GB aan bestanden over de lidar-technologie van Waymo. De overeenkomsten tussen de lidar ontwerpen van Otto en Waymo kwamen aan het licht, doordat Waymo per ongeluk een e-mail van een leverancier ontving met daarin een tekening van een lidar-printplaat.

Of het aangevraagde voorlopige verbod op het gebruik van lidartechnologie opgelegd gaat worden aan Uber, is nog niet bekend.