Oud-Waymo-medewerker die bedrijfsgeheimen Google stal krijgt 18 maanden cel

Anthony Levandowski, de oprichter van Waymo, is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden. Levandowski wordt het stelen van bedrijfsgeheimen inzake zelfrijdende auto's verweten. Die stal hij van Google. Later kwam zijn bedrijf in handen van Uber.

De voormalige Google-technicus had zelf gevraagd om een boete, huisarrest voor de duur van twaalf maanden, en een taakstraf van tweehonderd uur. Daar ging de rechter niet in mee. Volgens TechCrunch gaf de rechter aan dat huisarrest in feite 'een vrijbrief zou betekenen voor elke toekomstige briljante technicus om ook bedrijfsgeheimen te stelen'. Een celstraf vond de rechter gepast; hij noemde het het grootste geval van bedrijfsgeheimendiefstal dat hij ooit heeft gezien. Levandowski ging ook akkoord met de betaling van ruim 756.000 dollar aan Waymo en een boete van 95.000 dollar. Hij bood ook zijn excuses aan aan zijn voormalige collega's van Google.

De aanklager had een hogere straf geëist van 27 maanden cel. Volgens de aanklager heeft Levandowski de gegevens gestolen door zijn ego of uit hebberigheid en zou hij een rijk man zijn gebleven. Ze stelt dat de diefstal van de documenten de bijdragen van veel mensen hebben uitgewist, waarbij ze aanstipt dat er bloed zweet en tranen zijn gaan zitten in het project om zelfrijdende auto's veiliger te maken. Waymo zegt dat de diefstal inderdaad schadelijk is geweest voor het bedrijf.

In maart bepaalde een jury al dat Levandowski in totaal 179 miljoen dollar aan schadevergoeding moet betalen aan zijn voormalige werkgever. Op basis daarvan liet hij zich failliet verklaren, omdat hij dat niet zou kunnen betalen. Levandowski laat het er echter niet bij zitten; hij is recentelijk een zaak begonnen tegen Uber. Mochten zijn claims in die zaak in de rechtszaal bevestigd worden, zou hij volgens de aanklacht minstens 4,1 miljard dollar kunnen ontvangen.

Toen Levandowski enkele jaren geleden bij Google vertrok, richtte hij Otto op, een bedrijf dat zich richtte op zelfrijdende voertuigen. Uber nam Otto in 2016 over voor 680 miljoen dollar en dat gebeurde al binnen een half jaar na de oprichting. Het doel van de overname zou zijn geweest om zelfrijdende technologie in handen te krijgen. Levandowski heeft bij zijn vertrek naar verluidt 14.000 documenten gekopieerd met details over de techniek achter Googles zelfrijdende auto. Dat leidde tot een aanklacht, een rechtszaak en uiteindelijk een schikking tussen Google-zusterbedrijf Waymo en Uber.