Amazon-dochter Zoox heeft groen licht voor tests zelfrijdende auto's op wegen VS

Zoox, het bedrijf dat zelfrijdende auto's maakt en sinds drie maanden eigendom is van Amazon, heeft toestemming om zelfrijdende auto's te testen op specifieke wegen in Californië. Het mag dat doen zonder dat er een persoon in de wagen moet zitten.

Zoox heeft toestemming om twee zelfrijdende auto's los te laten op specifieke straten om het Zoox-hoofdkwartier heen. Dat ligt tussen San Francisco en Silicon Valley in. Mogelijk gaat Zoox hierbij zijn zelf ontworpen auto gebruiken. Die is volledig elektrisch en heeft stuurwielen voor en achter, zo is te zien op de Zoox-website.

Amazon nam het zes jaar oude Zoox in juni over voor een bedrag van naar verluidt meer dan een miljard euro en maakte daarmee zijn entree op de markt van zelfrijdende auto's. De concurrentie daar bestaat uit bedrijven als Alphabet-bedrijf Waymo, Uber, Tesla, Lyft en meer.