Cadillacs eerste elektrische auto moet actieradius van ruim 480km krijgen

Cadillac heeft de Lyriq getoond, de eerste elektrische auto van het merk. De Lyriq is een crossover en moet meer dan 480 kilometer kunnen afleggen, zou snelladen met maximaal 150kW en verregaande zelfrijdende functies krijgen. De auto gaat over twee jaar in productie.

Het automerk noemt de Lyriq vooralsnog een showmodel; mogelijk gaan er bij het productiemodel nog zaken veranderen. Cadillac zegt sowieso dat de actieradius nog niet definitief is, maar dat de Lyriq 'wordt ontworpen' om een actieradius van meer dan 480 kilometer te bieden. Cadillac becijfert dit op basis van interne tests. Over een mogelijke actieradius conform de in Europa gehanteerde wltp-norm zegt het bedrijf niks.

De Lyriq krijgt een door General Motors ontworpen accupakket dat ongeveer 100kWh groot moet zijn. Deze accu is met maximaal 150kW te snelladen. Thuisladen gaat met maximaal 19kW. Wat voor laadtijden de consument kan verwachten, zegt Cadillac niet. De kathodes zullen bestaan uit nikkel, kobalt, mangaan en aluminium en bevat volgens het bedrijf 70 procent minder kobalt dan huidige GM-accu's. Ncma-accu's zijn te beschouwen als een doorontwikkeling van ncm-accu's en moeten het gebruik van kobalt verder terugdringen en tegelijkertijd de kosten omlaag brengen en de energiedichtheid verhogen. Volgens The Elec begint bijvoorbeeld LG Chem in 2022 met de productie van ncma-accu's.

Standaard wordt de Lyriq geleverd met achterwielaandrijving, al komt er ook een sportievere variant met vierwielaandrijving. Cadillac geeft vooralsnog geen informatie over de gebruikte motoren voor de Lyriq. Wel zegt de fabrikant dat het lage zwaartepunt en de 'bijna' perfecte 50/50 gewichtsverdeling zorgen voor een sportief aanvoelende auto.

Net als andere Cadillac-modellen, krijgt de Lyriq ondersteuning voor Super Cruise. Dit is de zelfrijdende technologie van het bedrijf, waarmee de auto kan rijden zonder dat de bestuurder zijn of haar handen aan het stuur hoeft te houden. De bestuurder moet wel zijn of haar ogen op de weg gericht houden. Deze functie werkt niet in Europa, vanwege strengere wetgeving.

Aan de binnenkant krijgt de Lyriq één 33"-scherm dat vanaf de linkerkant van het stuur begint en doorloopt tot over de middenconsole. Dit scherm vertelt de bestuurder bijvoorbeeld hoe hard de auto rijdt, maar laat ook de cameraviews van de suv en de infotainment-functies zien. Dit scherm moet 'de hoogst mogelijke pixeldichtheid' hebben en ruim een miljard kleuren kunnen laten zien.

De bestuurder krijgt verder twee ar-hud's. De eerste head-updisplay zit dichterbij de bestuurder en geeft onder meer de snelheid en richting aan. Het tweede, verder weg gepositioneerde head-updisplay geeft navigatieberichten 'en andere belangrijke notificaties' door. De Lyriq krijgt tot slot noisecancelling in het interieur, negentien AKG-speakers en ultrasone sensoren waarmee de auto zelfstandig moet kunnen parkeren.

Volgens TechCrunch gaat de Lyriq eind 2022 in productie in de Verenigde Staten; de Chinese productie start eerder. De elektrische suv wordt een 'global' product, al is het nog niet duidelijk of de auto daarmee ook naar de Benelux komt. Cadillac is hier nauwelijks actief. Per 2023 wil General Motors twintig volledig elektrische auto's op de markt hebben.