'General Motors gaat elektrisch aangedreven Hummer onthullen'

Het Amerikaanse General Motors wil naar verluidt de Hummer terug in het straatbeeld introduceren, maar dan in een elektrische variant. De auto zou binnenkort onthuld worden bij de Superbowl, een groot Amerikaans sportevenement.

Het bericht komt van The Wall Street Journal, dat het baseert op mensen die 'bekend zijn met de kwestie'. General Motors, eigenaar van het Hummer-merk, zou in 2022 de auto uitbrengen onder zijn GMC-dochtermerk. Het zou de eerste nieuwe Hummer zijn sinds de H3, die in 2006 in productie ging en tot 2010 gemaakt werd.

De Hummer had een reputatie als auto die bijzonder veel brandstof verbruikte. Een overstap op elektrisch zou dat natuurlijk een non-issue maken, hoewel het gewicht van de grote carrosserie van de wagen ook meespeelt.

The Verge vroeg General Motors om een reactie, maar die paste daarvoor. De auto zou tijdens American Football-evenement de Superbowl onthuld worden, op 3 februari, tijdens het veelbekeken intermissiereclameblok. In het spotje zou topbasketballer LeBron James in de hoofdrol hebben. General Motors is van plan om tenminste 20 elektrische modellen te produceren voor 2023.