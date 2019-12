Volkswagen hint op komst kleinere versie van elektrische ID.3

Volkswagen lijkt bezig met het produceren van een kleinere versie van zijn elektrische auto ID.3. Het nog onaangekondigde model verscheen op een kerstkaart die de Duitse automaker heeft rondgestuurd aan verscheidene media.

Onder meer Cnet zette de kerstkaart van Volkswagen online. Op de kaart zijn de contouren van een nieuwe auto te zien, waarbij het waarschijnlijk gaat om een kleinere versie van de ID.3. Verder heeft de Duitse automaker nog geen details bekendgemaakt. Het zou echter niet de eerste keer zijn dat er een nieuwe auto wordt aangekondigd via een kerstkaart.

Eerder werd al bekend dat er tijdens de tweede helft van volgend jaar een compacte hatchback uit moet komen. Deze gaat waarschijnlijk aanzienlijk minder kosten dan de ID.3, maar exacte gegevens ontbreken nog. Het is aannemelijk dat Volkswagen in de kerstkaart naar dit model verwijst, en hiermee dus een eerste impressie geeft.

Volkswagen onthulde zijn langverwachte ID.3 in september, waarbij de versie met langste range ongeveer 550 kilometer ver kan komen op een lading. Overigens werd onlangs bekend dat de automaker waarschijnlijk problemen heeft met de software-ontwikkeling voor zijn elektrische auto. Daardoor worden tienduizenden modellen geproduceerd met software die niet af is, waardoor in een later stadium nog een handmatige update nodig is.