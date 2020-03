'Softwareproblemen bij Volkswagen ID.3 zijn groter dan gedacht'

De problemen rondom de software Volkswagens elektrische ID.3-auto zouden veel groter zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Het bedrijf zou daarom praten met andere autofabrikanten zoals Daimler en BMW om een gezamenlijk besturingssysteem voor zijn auto's te ontwikkelen.

Volkswagen zou al lang last hebben van problemen in de software van de ID.3, de eerste volledig elektrische auto van het bedrijf. Bronnen zeggen echter tegen de Süddeutsche Zeitung dat de problemen groter zijn gedacht. Het bedrijf was van plan de eerste voertuigen deze zomer al te leveren. Aan het eind van het jaar zouden er 100.000 modellen moeten worden geleverd. Volgens de bronnen van de Duitse krant zijn er serieuze bedenkingen binnen het bedrijf of die doelstelling wordt gehaald. "Als de eerste auto's er al in de zomer zijn zal het geen massaproductie zijn", zegt iemand binnen het bedrijf. "We zullen ze met de hand moeten maken." Het bedrijf zou momenteel overwegen een 'radicaal afgeslankte versie' van de auto op de markt te brengen. Daarbij zou 'de ene na de andere geplande functie' uit de auto worden verwijderd, die later met software-updates moet worden toegevoegd. Volkswagen zou met name moeite hebben nieuwe programmeurs te vinden om de software te bouwen. Vorig jaar bleek al dat Volkswagen last had van problemen. Ruim 10.000 auto's zouden op een parkeerterrein zijn gestald, voordat ingenieurs de software handmatig zouden updaten.

Eerder deze week bleek al Volkswagen in gesprek was met Daimler en BMW om te praten over een gezamenlijk samenwerking op het gebied van software voor elektrische auto's. Volkswagen zou daar veel baat bij hebben. Het bedrijf moet namelijk aan het eind van het jaar een groot aantal auto's leveren om aan de EU-eisen voor co2-uitstoot te voldoen. Als het bedrijf die doelstelling niet haalt kan het boetes krijgen.