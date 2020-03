Internetsatellietbedrijf OneWeb is failliet na mislukte investeringsrondes

Ruimtevaartbedrijf OneWeb is failliet. Het Londense bedrijf bouwde een satellietnetwerk om overal ter wereld snel internet te verzorgen en had al tientallen satellieten in een baan om de aarde gebracht. Het bedrijf ontslaat werknemers omdat het geen nieuwe investeringen kon krijgen.

OneWeb heeft vrijdag in de Verenigde Staten faillissement aangevraagd, schrijft The Financial Times. Het bedrijf ontslaat daarbij het grootste deel van zijn 500 werknemers. OneWeb zat midden in een proces om nieuwe investeringen op te halen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Ook de belangrijkste investeerder Softbank besloot op het laatste moment geen extra investering te doen. Dat kwam deels doordat de investeringsmaatschappij door de coronacrisis minder geld wil uitgeven. Volgens de Financial Times konden Softbank en OneWeb het niet eens worden over een tijdelijke lening om de zoektocht naar nieuwe investeerders te overbruggen.

OneWeb lanceerde vorige week nog 34 nieuwe satellieten. Samen met de bestaande 40 kunstmaantjes heeft OneWeb nu 74 satellieten in een baan om de aarde draaien. Het bedrijf was van plan er uiteindelijk 650 in de ruimte te brengen. De satellieten wegen zo'n 150 kilo, en zouden in een constellatie vliegen om daarmee de hele wereld van internet kunnen voorzien. Er zijn meer bedrijven die dat plan hebben, maar naast SpaceX' Starlink was de OneWeb-constellatie één van de weinige die al in een verdergevorderd stadium was. Er blijven nog 'enkele tientallen' werknemers bij OneWeb werken om de huidige satellieten operationeel te houden. Dat is deels ook bedoeld zodat het bedrijf zijn zendlicenties te behouden.

OneWeb moest het voor zijn financiering vooral hebben van investeringen. In maart van vorig jaar wist het bedrijf 1,25 miljard dollar op te halen. Het Japanse Softbank Group was toen één van de grootste investeerders. Het geld kwam daarnaast van Qualcomm, Airbus en ondernemer Richard Branson. Samen met eerdere rondes had OneWeb 3,4 miljard dollar opgehaald. OneWeb richtte zich nadrukkelijk op het tegengaan van de digitale kloof in de wereld.