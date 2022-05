VK wil 500 miljoen pond investeren in OneWeb als Galileo-alternatief

Het Verenigd Koninkrijk is van plan meer dan 500 miljoen pond te investeren in het failliete satellietbedrijf OneWeb. Het VK wil de investering gebruiken om de constellatie in te zetten als een alternatief navigatiesysteem voor het Europese Galileo.

De Britse premier Boris Johnson zou het bedrag van 500 miljoen pond of 549 miljoen euro hebben toegezegd, schrijft The Financial Times. Met de investering zou de Britse overheid een aandeel van meer dan twintig procent krijgen in OneWeb.

OneWeb vroeg in maart faillissement aan nadat het geen nieuwe investeringen meer kon binnenkrijgen. Sindsdien zoekt het bedrijf naar nieuwe investeerders. Andere landen zoals Frankrijk en China hebben ook al gezegd interesse in OneWeb te hebben. Het VK investeerde in 2019 ook al 20 miljoen in het bedrijf.

OneWeb bouwt aan een satellietconstellatie die uiteindelijk uit meer dan 600 satellieten moet bestaan. Die moeten voor een wereldwijde internetdekking zorgen. Op dit moment heeft het bedrijf 74 satellieten in een baan om de aarde draaien. Ondanks het faillissement worden die nog wel beheerd.

Het Verenigd Koninkrijk zou met name willen investeren in OneWeb omdat het een alternatief voor Galileo zoekt. Dat is het Europese satellietnavigatiesysteem. Sinds de Brexit doet het VK niet meer mee aan dat programma, ondanks flinke eerdere investeringen.

Het VK opperde eerder al het plan om een eigen satellietnavigatiesysteem te bouwen, maar de kosten daarvan werden al snel op onrealistische miljarden ponden geschat.

De Britse regering heeft nog geen technische details gegeven over hoe het de OneWeb-satellieten zou willen inzetten voor navigatie. Galileo-satellieten, en alternatieven zoals gps en Glonass bestaan uit zo'n 30 satellieten in een baan van zo'n 20.000 kilometer hoogte. OneWeb-satellieten zijn klein, hebben geen atoomklokken aan boord, en vliegen in een lage aardbaan. Een mogelijk alternatief is wat het Japanse QZSS doet. Daarbij worden dezelfde signalen als bij gps verstuurd, maar vanuit een lagere baan.