Windows 10 versie 2004 heeft geen update-uitstel-opties meer in instellingenmenu

Microsoft heeft met ingang van Windows 10 versie 2004 de optie om updates uit te stellen, weggehaald uit de Updates-opties. Wie toch updates wil uitstellen, kan nog terecht in group policies. Deze optie staat los van de optie om updates maximaal 35 dagen lang te pauzeren.

Dit geldt voor Pro, Enterprise en Education; Home had al een ander updatebeleid met maximaal 35 dagen uitstel. Microsoft stelt dat de wijziging gedaan is om verwarring tegen te gaan en om te voorkomen dat feature update versions niet geïnstalleerd worden op versies die bijna end of service zijn. Alleen wanneer een Windows 10-versie bijna eol is, wordt de installatie tegenwoordig automatisch ingezet, maar een uitstel daarbovenop zorgt ervoor dat een gebruiker op een versie zit die niet ondersteund wordt. Bovendien zorgt het beleid van 'updates alleen forceren bij naderende eol-status' dat een feature update maar eenmaal per jaar geinstalleerd wordt, terwijl Microsoft er twee per jaar uitbrengt.

Wie op versie 2004 zit en alsnog van update-uitstel gebruik wil maken, moet de local group policy editor openen en navigeren naar het mapje Windows Update for Business. Daar kan de instelling voor preview builds en feature updates aangepast worden en een uitstel van 365 dagen ingesteld worden.

Windows 10 versie 2004, ook wel de May 2020 Update genoemd, is al beschikbaar om te downloaden, maar Microsoft heeft general availability van de nieuwe versie nog niet aangekondigd. Hij wordt momenteel alleen aangeboden aan gebruikers die handmatig downloaden met de Media Creation Tool, gebruikers op versie 1809 en zij die handmatig op check for updates klikken.