Microsoft blokkeert Windows May 2019 Update op computers met externe schijven

Computers waarop externe schijven zijn geïnstalleerd, kunnen de Windows May 2019 Update niet installeren. Anders zou de update interne en externe schijven een andere stationsletter kunnen geven. Daarom moeten usb-sticks en sd-kaarten voor de update worden losgekoppeld.

Daarvoor waarschuwt Microsoft op een supportpagina. Wie de update probeert door te voeren terwijl er een externe schijf aan de computer is aangesloten, krijgt een foutmelding te zien. Daarin staat dat de computer niet geüpdatet kan worden naar de nieuwste versie.

Uit de supportpagina blijkt dat het probleem ligt aan 'incorrecte herbenoeming van schijven'. Als dat gebeurt, krijgen schijven een ander stationsletter toegewezen. Zo kan een externe G:-schijf na de update een H:-schijf worden, schrijft Microsoft als voorbeeld. Deze herbenoeming zou ook effect kunnen hebben op interne schijven. Volgens Microsoft kan deze herbenoeming plaatsvinden op computers waarop een externe harde schijf is aangesloten. Daarom wordt de update in die gevallen geblokkeerd.

Als een schijf wordt herbenoemd heeft dit gevolgen voor de werking van een computer. In het gunstigste geval werken snelkoppelingen op het bureaublad niet meer. Het kan echter ook tot gevolg hebben dat programma's niet meer correct werken. Microsoft raadt gebruikers die de update willen installeren, aan om alle externe schijven van de computer los te koppelen. Het bedrijf schrijft dat het probleem 'in een komende ondersteuningsupdate' gerepareerd zal zijn. In de komende Windows Insiders-build 18877 en later is de fout gecorrigeerd. Het probleem speelt volgens Microsoft alleen op Windows 10-computers waarop de April 2018- of October 2018-update is geïnstalleerd.

De May 2019 Update, of 1903-versie, komt naar verwachting eind mei uit voor Windows 10-computers. De update voert verschillende grafische en technische veranderingen door, zoals een vernieuwd startmenu. Microsoft maakte onlangs de hardwarevereisten voor de May 2019-update bekend. Gebruikers en bedrijven die Windows 10 op computers willen installeren, hebben nu voor de 32bit- en 64bit-versies minstens 32GB nodig. Eerst was dat voor de 32bit-versie 16GB; de 64-bitvariant had 4GB meer nodig.