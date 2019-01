Windows 10-versie 1903 reserveert zeker 7GB opslagruimte

Microsoft laat weten dat het met de komende Windows 10-update, te weten versie 1903, een deel van de beschikbare opslagruimte reserveert en apart zet. Het gaat om minstens 7GB, die wordt gebruikt voor tijdelijke bestanden, updates, apps en cachebestanden.

Microsoft stelt dat 'verschillende Windows- en applicatiescenario's zonder het reserveren van opslagruimte onbetrouwbaar worden'. Sommige onderdelen werken wellicht niet meer goed als er ruimte moet worden vrijgemaakt. Het reserveren van de opslagruimte gebeurt automatisch op de achtergrond op apparaten die versie 1903 hebben voorgeÔnstalleerd of op apparaten waarop al een schone versie van 1903 is geÔnstalleerd.

Het bedrijf uit Redmond zegt dat het voor de eerstvolgende grote Windows-release, 19H1, ofwel versie 1903, verwacht dat de opslagruimte die wordt gereserveerd, uitkomt op 7GB, maar dat kan volgens Microsoft oplopen, afhankelijk van hoe gebruikers hun apparaat gebruiken. Het systeem is volgens het bedrijf ook in staat om automatisch onnodige tijdelijke bestanden te verwijderen, zodat de update de volledige gereserveerde opslagruimte kan benutten.

Volgens Microsoft is dit voor de meeste pc's afdoende om Windows-updates te installeren zonder dat er speciaal opslagruimte voor moet worden vrijgemaakt. Als een Windows-update toch meer ruimte nodig heeft dan de ruimte die is gereserveerd, wordt automatisch de overige beschikbare ruimte gebruikt. Als ook dat niet genoeg is, zal Windows de gebruiker met verschillende stappen helpen om tijdelijk de beschikbare ruimte te vergroten, bijvoorbeeld door te instrueren opslagruimte vrij te maken of een usb-stick in te zetten.

Gebruikers kunnen de opslagruimte die Microsoft opzij zet, niet verwijderen, maar de hoeveelheid ruimte die wordt gereserveerd, is wel te beperken. De nieuwe functionaliteit is te testen met de Windows 10 Insiders-build met versienummer 18298.

Microsoft kreeg onlangs te maken met een slecht verlopen Windows 10 October Update. Zo verdwenen er onder meer gebruikersbestanden en waren er problemen met netwerkdrives en iCloud.