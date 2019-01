Lenovo plaatst tablets in dock om te fungeren als slimme schermen met speaker

Lenovo heeft twee tablets geļntroduceerd, te weten de Smart Tab M10 en de Smart Tab P10. Dit zijn reguliere tablets die in een bijbehorend dock kunnen worden geplaatst, waarna ze dienst doen als een smarthomescherm met speaker. Zonder dock zijn deze tablets in Nederland al verkrijgbaar.

Lenovo zegt dat het de Smart Tab-tablets beschouwt als een nieuwe categorie 2-in-1-tablets. Het gaat hierbij niet om tablets die eveneens dienst kunnen doen als laptop, maar om tablets die na plaatsing in een dockingstation 'transformeren' in een slim scherm. De tablets hebben een ingebouwde ondersteuning voor Amazons stemassistent Alexa.

Beide tablets worden geleverd met het bijbehorende dock, genaamd de Lenovo Smart Dock. Deze bevat een speaker en drie far-field-microfoons, zodat eventuele stemcommando's vanuit de gehele ruimte worden opgepikt. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld vragen om weersinformatie, verkeersberichten of afspraken op de persoonlijke agenda. Het dock ondersteunt bluetooth, zodat het ook zonder een van de Smart Tablets kan functioneren als een draadloze speaker.

Beide tablets hebben een 10,1"-scherm, beschikken over een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en hebben de Qualcomm Snapdragon 450 als soc aan boord. Ook hebben beide modellen usb-c-aansluitingen, een 3,5mm-jack en zijn ze voorzien van pogo-pins, zodat er een verbinding met het dock kan worden gemaakt. Zowel de P10 als de M10 hebben Dolby Atmos-speakers en ondersteunen bluetooth 4.2 en 802.11ac-wifi.

Er zijn echter ook de nodige verschillen tussen de twee tablets. De helderheid van het scherm van de P10 gaat tot 400cd/m² en de tablet heeft maximaal 4GB ram en tot 64GB aan opslagruimte, terwijl de goedkopere M10 een helderheid van 320cd/m² haalt, maximaal 3GB ram heeft een niet meer dan 32GB aan opslagruimte biedt. De P10 heeft ook een accu die het langer uithoudt; deze heeft een capaciteit van 7000mAh, terwijl de M10 een 4850mAh-accu heeft. Verder heeft de P10 zowel aan de voor- als de achterkant een camera met een iets hogere resolutie en heeft alleen deze tablet een vingerafdrukscanner.

De Lenovo P10 en M10 zijn als tablets al beschikbaar in Nederland, maar dat is nog zonder de smart home-integratie. Een woordvoerder van Lenovo laat weten dat het benodigde dock voorlopig nog niet in de Benelux uitkomt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS en grotere Europese landen. In de VS komt de Smart Tab P10 inclusief dock uit voor 300 dollar, en de Smart Tab M10 kost 200 dollar inclusief dock. Wanneer en of het dock uitkomt in Nederland en Belgiė, is nog onbekend.