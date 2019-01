Lenovo werkt met Google aan slimme digitale wekkerklok met Assistant-integratie

Lenovo en Google gaan gezamenlijk een digitale klok voor op het nachtkastje uitbrengen die voorzien is van Google Assistant-ondersteuning. Deze zogeheten Smart Clock is vooral bedoeld voor functies rondom het weergeven van de tijd of het zetten van een alarm.

De Smart Clock beschikt over een 4"-scherm met een resolutie van 800 x 480 pixels, heeft 1GB ram, 8GB aan opslaggeheugen en een enkele 3W-luidspreker. Het apparaat is in zekere zin te beschouwen als een kleinere versie van de Smart Display, een slim scherm met Google Assistant dat Lenovo vorig jaar aankondigde. Er is echter geen camera voor videobellen en het bekijken van video's of foto's behoort ook niet tot de mogelijkheden. Er zijn wel een aantal functies rondom de gebruikelijke wekkerfunctie en verder kunnen gebruikers het apparaat gebruiken zoals dat kan bij andere Google Assistant-apparaten.

Zo kunnen gebruikers met een stemcommando muziek afspelen, het weerbericht opvragen, of andere smart home-apparaten controleren. Daarnaast kan de bovenkant van het apparaat eenmaal worden aangeraakt voor het snoozen van een alarm of tweemaal om het alarm uit te schakelen. Een half uur voordat de wekker afgaat, verhoogt de Smart Clock de helderheid van het scherm, waarbij het van een donkere naar een lichte kleur gaat. Dit moet een virtuele zonsopkomst simuleren, waarbij het idee is dat deze geleidelijke toename van licht zorgt voor rustiger wakker worden.

Google en Lenovo beschouwen deze Smart Clock als een nieuwe formfactor, een nieuwe apparaatcategorie die zich onderscheidt van een groter, slim scherm. De Lenovo Smart Clock is ontworpen om gebruikers enkel die informatie te tonen die ze nodig hebben als ze gaan slapen of wakker worden. Er is ook een usb-aansluiting aanwezig voor het opladen van bijvoorbeeld een smartphone. De slimme klok komt in de lente uit en gaat 80 dollar kosten.