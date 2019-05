Google komt met tools voor ontwikkelen van eenvoudige games voor smart displays

Google heeft een developer preview geïntroduceerd waarmee relatief eenvoudige interactieve ervaringen mogelijk worden op smart displays. Het nieuwe platform heet Interactive Canvas en is vanaf nu beschikbaar voor ontwikkelaars om games te maken.

Interactive Canvas is momenteel beschikbaar voor het maken van games, maar Google geeft aan dat het binnenkort meer categorieën gaat toevoegen. Dat betekent dat er op termijn naast games ook andere interactieve, visuele ervaringen te verwachten zijn op smart displays.

Google omschrijft het platform als de 'combinatie van de kracht van stemgeluid, visuele aspecten en aanraking'. Het gaat om visuele ervaringen die van het gehele scherm van een smart display gebruik zullen maken. Interactive Canvas is een raamwerk dat op Google Assisistant is gebouwd en het werkt ook op Android-telefoons. Het platform maakt gebruikt van onder meer html, css en javascript.

Smart displays zijn te beschouwen als een relatief 'nieuwe' categorie van producten; in feite gaat het om slimme speakers met een scherm waarop bijvoorbeeld video's en weerberichten kunnen worden getoond. Lenovo kwam vorig jaar met een smart display met Google Assistant, al is deze nog niet beschikbaar in Europa.