Google werkt aan technologie voor vouwbare smartphones

Google is bezig met het ontwikkelen van prototypetechnologie voor vouwbare smartphones. Dat betekent dat er wellicht in de toekomst een Pixel-telefoon met een vouwbaar scherm op de markt verschijnt, al is daar voorlopig nog geen sprake van.

Mario Queiroz, bij Google de verantwoordelijke persoon voor de ontwikkeling van de Pixel-telefoons, zegt tegen CNet dat het bedrijf al geruime tijd bezig is met prototypes voor de technologie. Hoe lang dat al het geval is maakte hij niet bekend. De kans dat er binnen afzienbare tijd een vouwbare Pixel-smartphone uitkomt is echter klein; Queiroz denkt dat er nog 'geen duidelijke use case is' voor vouwbare telefoons.

Volgens hem bieden dergelijke toestellen uitkomst voor gebruikers die grotere schermen willen, maar dat zal in zijn ogen onvoldoende zijn om grote aantallen consumenten te interesseren. Ook stelt hij dat vouwbare smartphones meer innovatie moeten bieden dan alleen een uitbreiding van de schermgrootte. 'We moeten toe naar een situatie waarin mensen zeggen dat ze een vouwbare smartphone moeten hebben. Op dit moment heb je echter geen vouwbare smartphone nodig. Het is min of meer leuk om te hebben'.

Queiroz gaf aan dat er op het vlak van vouwbare smartphones momenteel geen aankondigingen volgen, waarbij hij meteen zijn aandacht richtte op de door hem als 'betaalbaar' omschreven Pixel 3A en 3A XL. Deze midrange-smartphones zijn inmiddels door Google aangekondigd. De telefoons hebben dezelfde camera als de duurdere Pixel 3 en hebben ook een 3,5mm-aansluiting. In Duitsland gaat de Pixel 3a 399 euro kosten.